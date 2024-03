Tramwaj na Swojczyce nabiera realnych kształtów. Będzie nowy TAT we Wrocławiu. Miasto szykuje przetarg

– Gdy jesienią zeszłego roku umożliwialiśmy przejazd nowymi mostami Chrobrego zapowiadaliśmy, że tor - już wbudowane w most - są realną zapowiedzią budowy tramwaju. Tory tramwajowe na Swojczycach kończyć się będą w pobliżu przystanku kolejowego. To zapewnia nie tylko łatwość komunikacji autobusami i tramwajami, ale też daje możliwość łatwej przesiadki do i z pociągu. Będzie tu _Park and Ride_ na 166 aut, wiaty rowerowe, bo przecież nowa trasa to też 3 kilometry drogi rowerowej – mówi prezydent Jacek Sutryk.