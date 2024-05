Tede, O.S.T.R. i Sarius rapują o Wrocławiu i Panthers. To trzeba zobaczyć! WIDEO

26 maja na stadionie Tarczyński Arena futboliści Panthers Wrocław zainaugurują sezon europejskiej ligi futbolu amerykańskiego meczem z Berlin Thunder. W przerwie tego spotkania na murawie wystąpią Tede, O.S.T.R. i Sarius, którzy nagrali nowy hymn wrocławskiej drużyny futbolu amerykańskiego. Teledysk do tego kawałka nakręcono na Stadionie Olimpijskim.

Tede, O.S.T.R. i Sarius to legendy polskiej sceny muzycznej i autorzy wielu słynnych singli i uznawanych za klasyczne albumów. Ich największe przeboje w serwisach streamingowych notują setki milionów odtworzeń. Ich nowy utwór ma zagrzewać wrocławskich zawodników do walki o mistrzostwo Europy. Panthers Wrocław to czołowy klub futbolu amerykańskiego na kontynencie. Zespół reprezentuje Polskę w prestiżowych międzynarodowych rozgrywkach European League of Football, w których biorą udział jedynie najsilniejsze futbolowe drużyny z największych europejskich metropolii – m.in. Berlina, Wiednia, Paryża, Mediolanu, Pragi czy Madrytu.