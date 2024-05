„Tak, tak, tak, WKS mistrzem jest”. Discopolowy utwór będzie hitem mistrzowskiej fety Śląska?

Jeśli w sobotę Śląsk Wrocław zdobędzie więcej punktów niż Jagiellonia Białystok, WKS zapewni sobie trzecie w historii klubu mistrzostwo klubu. Duet muzyczny Pleymar już w listopadzie nagrał utwór na tę okazję. Wpadająca w ucho melodia, prosty tekst i oryginalny klip – ta piosenka ma wszystko, żeby stać się hitem ewentualnej mistrzowskiej fety Śląska.

Jeśli Śląsk zostanie mistrzem Polski, przygotujcie się na hit, który wstrząśnie całym Wrocławiem – „WKS mistrzem jest”. Wyobraźcie to sobie: dziesiątki tysięcy kibiców na wrocławskim Rynku i ten refren niesiony przez głośniki.

Piosenka „WKS mistrzem jest” to arcydzieło muzyki discopolowej – pełne energii, tanecznych rytmów i tekstu, który wpada w ucho niczym pierwsza kropla piwa na Tarczyński Arenie. Właśnie tego potrzebują fani Śląska, by uczcić sukces: prostych słów, które każdy kibic wykrzyczy z pełną mocą i zrozumieniem. W końcu, kto by się przejmował tekstem, gdy wszyscy są w stanie euforii, a piwo leje się strumieniami? Nie można zapominać o wizualnej oprawie. Klip to prawdziwa uczta dla oczu. Oryginalne efekty i członkowie duetu Pleymar tańczący z gracją, której pozazdrościłby im sam John Travolta. Wszystko to okraszone jest ujęciami z Tarczyński Areny i kibiców Śląska.

Utwór „WKS mistrzem jest” ma też swoje momenty głębokiej refleksji. Refren: „Tak, tak, tak, WKS mistrzem jest!” z pewnością skłoni nas do zadumy nad istotą piłki nożnej i życia. No dobrze, może nie do końca, ale przynajmniej będziemy mogli się porządnie zabawić.

Podsumowując, jeżeli Śląsk wygra ligę, możemy się spodziewać, że wspomniana piosenka stanie się hymnem każdej imprezy, wesela i dyskoteki w promieniu 50 kilometrów od Wrocławia. I choć może nie jest to „Oda do radości” Beethovena, to na pewno dostarczy kibicom Śląska radości i niezapomnianych wspomnień. Bo czyż nie o to chodzi w futbolu i disco polo?