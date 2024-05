Jan Błachowicz i 15 tys. kibiców na meczu Panthers Wrocław. Mamy dużo zdjęć z trybun

Wielkie widowisko na Tarczyński Arenie Mecz Panthers Wrocław z Berlin Thunder na Tarczyński Arenie był spotkaniem otwarcia tegorocznego sezonu European League of Football. Starcia drużyn z Wrocławia i Berlina zawsze są pełne emocji. Nie inaczej było tym razem. Obie ekipy grały punkt za punkt i do samego końca wynik był sprawą otwartą. Ostatecznie wrocławianie nie dali wyrwać sobie zwycięstwa z rąk i pokonali gości z Niemiec 49:39.

Świetne otwarcie sezonu Panthers Wrocław . Reprezentanci Polski w European League of Football po bardzo ciekawym meczu pokonali Berlin Thunder 49:39. Spotkanie z trybun wrocławskiej Tarczyński Areny śledziło ponad 15 tysięcy kibiców, a w telewizji oglądało je kilkaset tysięcy widzów. To najwyższa frekwencja na meczu domowym w historii Panthers Wrocław.

Kibice na meczu Panthers Wrocław - kliknij niżej i zobacz zdjęcia

Działo się także poza samym placem gry. Przed meczem kibice mogli wziąć udział w spotkaniach z Janem Błachowiczem oraz Tede, O.S.T.R.-em i Sariusem. Później cała czwórka pojawiła się również na boisku. To właśnie mistrz UFC otworzył spotkanie rzutem monetą, a raperzy zagrali koncert w przerwie.

– Atmosfera była niesamowita! Naszych zawodników na trybunach wspierało aż kilkanaście tysięcy kibiców. To spotkanie z pewnością przejdzie do historii, tym bardziej że nasza drużyna zaczęła sezon w świetnym stylu. Teraz nie zwalniamy tempa, bo już w najbliższą sobotę podejmiemy na Stadionie Olimpijskim rywali ze Stuttgartu. Cel to kolejne zwycięstwo, zapraszamy kibiców na trybuny, wierzę, że znów zobaczymy tłumy! – przekonuje Michał Latoś, prezes Panthers Wrocław.

Panthers grają dalej

Przed Panthers Wrocław dwa kolejne mecze domowe. 1 czerwca wrocławianie podejmą u siebie Stuttgart Surge, a 9 czerwca zagrają z Vienna Vikings. Oba mecze odbędą się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.