Tajemnicze opactwo cystersów na Dolnym Śląsku. Weszliśmy tam, gdzie turyści nie mają wstępu!

Podczas specjalnego zwiedzania "Poznaj Lubiąża tajemnice - od strychu po piwnice" Tomasz Bonek i inni znani historycy oprowadzają turystów po niedostępnych na co dzień zakamarkach klasztoru i opowiadają o jego dziejach na przestrzeni różnych epok.Zobacz zakamarki opactwa w Lubiążu - także te, do których turyści nie mają wstępu na co dzień. Posługuj się strzałkami, klikając myszką, używając klawiatury lub gestów

Nadia Szagdaj