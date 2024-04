Ten podwrocławski zamek był własnością biskupów, książąt i rycerzy. Zniszczył go pożar! Z lat zamkowej świetności zostały ceglane mury

Żmigród to niewielkie miasteczko w powiecie trzebnickim, należące do aglomeracji wrocławskiej, leży nad rzekami Baryczą i Sąsiecznicą. To właśnie tam znajduje się stary park, a w nim ruiny barokowego zamku, a właściwie pałacu Hatzfeldów. Zabytek został zabezpieczony, jego pozostałości przeszły renowację. Dziś "czerwone mury" są główną atrakcją turystyczną okolicy.