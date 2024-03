Pałac Marianny Orańskiej. Punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska.Neogotycka architektura zachwyca

Pałac Marianny Orańskiej znajduje się niewiele ponad 80 kilometrów od Wrocławia . Dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pałac jest sukcesywnie remontowany. W 2013 roku zrekonstruowano sklepienia w sali balowej, rok później - taras pałacowy. W roku 2015 gmina Kamieniec Ząbkowicki pozyskała ponad 1 mln złotych na wykonanie pierwszego etapu wymiany dachu pałacu i dawnej wozowni. Prace remontowe trwają do dziś, dzięki czemu pałac z roku na rok pięknieje i odzyskuje dawny blask.

Marianna Orańska - niderlandzka królewna

Marianna Orańska, a konkretnie Wilhelmina Frederika Louise Charlotte Marianne była królewną niderlandzka z pochodzenia. Jest uznawana za jedną z bardziej nietuzinkowych postaci kobiecych XIX wieku. Od 1830 do 1849 roku Marianna była żoną swojego ciotecznego brata Albrechta Pruskiego, najmłodszego syna króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Urodziła pięcioro dzieci, ale tylko troje przeżyło dzieciństwo. To małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1848 roku. Trzy lata wcześniej, w atmosferze skandalu, Marianna opuściła męża i przeniosła się do Voorburga koło Hagi w Holandii, gdzie żyła w otwartym związku ze swym masztalerzem Johannesem van Rossumem. Zabroniono jej wtedy kontaktów z dziećmi, a król Fryderyk Wilhelm IV, zakazał jej pobytu na terytorium Prus dłuższego niż jeden dzień. Z van Rossumem Marianna miała syna Jana Wilhelma. Po śmierci spoczęła na cmentarzu obok ukochanego.