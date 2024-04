Opuszczona wieś Kummernigk nieopodal Wrocławia. Ruiny ukryte są w zagajniku, rosnącym w szczerym polu

Kummernigk dostała powojenną nazwę lecz nowych mieszkańców się nie doczekała?

W sąsiadujących Kowalach mieszka dziś ponad 350 osób. Wieś ta ma ciekawą, powszechnie znaną historię. Próżno szukać w niej jednak wzmianek o Kummernigk. To zresztą nie jedyna opuszczona wieś w okolicy. Przeczytaj też historię Hauffen!

Po wojnie osada została przechrzczona w Komorniki, choć zapewne nikt tu już nie mieszkał. Z historii Obornik Śląskich, spisanej przez dr Kazimierza Pudło w Księdze Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej wynika, że na polach wokół Kowal czyli zapewne także w okolicach Komorników właśnie, Niemcy pozostawili ziemniaki, które Polacy zbierali gdy wprowadzili się do Obornik Śląskich. Być może zatem jeszcze tuż przed końcem wojny gospodarstwa Kummernigk tętniły życiem?

Co zostało w osadzie Kummernigk? Szczątki warto zobaczyć

Z domów maciupkiej osady zostały szczątki. Niemniej odkrycie ich w zagajniku w środku szczerego pola jest niebywałym przeżyciem. Dotąd zachowały się tu nie tylko fragmenty gospodarstw , ułożonych wzdłuż rdzawego strumienia ale także pozostałości ceramicznych rynien, słupów do przywiązywania zwierząt, koryta na paszę, a nawet śmieci - naczynia, butelki...

Chcąc zobaczyć Kummernigk, miejmy szacunek do farmerów. Okoliczne pola są obsiane, a do wsi - widmo, nie wiedzie żadna ścieżka. Oficjalnie więc przejścia do Kummernigk nie ma, poza wąską granicą między polami, porośniętą drzewami.

