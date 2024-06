"Mała Czeczenia". Zwiedziła Świat a teraz zamieszkała z owcami na podwrocławskich mokradłach. Zobacz, jak żyje się w domu na kółkach

Dziewczyna z mokradeł

Paula dużą część swojego życia mieszkała w Szkocji, następnie zaczęła podróżować z ówczesnym chłopakiem po świecie. Z kampera przeniosła się na chwilę do domu w Hiszpanii, a niedawno postanowiła wrócić do Polski. Zamieszkała w dość nietypowych warunkach bo... w środku mokradeł w domu na kółkach.

- Ludzie różnie określają mój aktualny styl życia, rodzina i znajomi żartują, że to wręcz cyganeria, ja nazywam to małą Czeczenią. Myślę, że do mieszkania w takim miejscu potrzeba trochę frywolności czy nawet odwagi - mówi Paula Szklarz.

Dom na kółkach, nazywany także domem holenderskim to blaszana konstrukcja, która nie jest na stałe przytwierdzona do gruntu. Dzięki temu nie wymagają też uzyskania pozwolenia na budowę. Dom jest także całoroczny, dlatego mieszkanie w nim nawet w zimie wcale nie różni się niczym od tradycyjnego budynku.

Dom na kółkach nie jest dla każdego

- Akurat zdarzyło się, że znajomy miał na sprzedaż dom holenderski, więc postanowiłam spróbować w nim zamieszkać. Mój dom ma około 30 m kw, docelowo chcę go rozbudować do około 90 m kw.

Paula na co dzień uczy angielskiego przez internet, a w wolnych chwilach dogląda stada zwierząt i remontuje swój dom. Jak to się stało, że zamieszkała w takim blaszaku?

- Zawsze chciałam mieć owce, więc to kolejne z moich marzeń, które spełniłam. Mieszkanie tutaj, własnoręczne budowanie i tworzenie przestrzeni daje mi wielką satysfakcję - dodaje Paulina.

Paula podkreśla także, że taki dom sprawia, że nie czuje się uwiązana do danego miejsca, a jeśli będzie chciała coś zmienić zawsze będzie mogła nim odjechać w inne miejsce. Aktualnie wciąż dopieszcza swój dom, do końca roku planuje go wykończyć do wymarzonego efektu.

Zobacz, jak wygląda jej małe królestwo na podwrocławskich mokradłach: