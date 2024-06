Szczęściarz z Wrocławia wygrał w Lotto. Puścił los na chybił trafił w galerii handlowej, będzie dostawał pieniądze przez 20 lat!

Zakład Ekstra Pensji został skreślony metodą „chybił trafił” we Wrocławiu, w punkcie Lotto przy ul. Świeradowskiej 70.

Wynik losowania Ekstra Pensji z 10 czerwca to: 3, 11, 16, 18, 23 oraz 4.

To już piętnasta wygrana Ekstra Pensja we Wrocławiu. Przypomnijmy, że jest to wypłata na lata. Aby o nią zagrać, należy wytypować 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb.

Główna wygrana to 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat (łącznie to 1,2 mln zł). Stawkę można zwiększać, dzięki czemu Ekstra Pensja może wynieść nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat. Dopłacając złotówkę do zakładu, można zagrać o Ekstra Premię, czyli 100 000 zł wypłacane od razu. Jak informuje Lotto, o Ekstra Pensję można grać codziennie.

Szczęśliwy punkt Lotto znajduje się w Centrum Handlowym GAJ: