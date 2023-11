Sypnęło śniegiem na Dolnym Śląsku. Biało w okolicach Wałbrzycha i w Górach Sowich. Nadchodzi zima? Sprawdziliśmy pogodę

Biało w dolnośląskich górach

Pogoda na najbliższe dni w Sudetach

Są to jednak pierwsze podrygi zimy w regionie. Za wcześnie jeszcze na narty czy inne sporty zimowe. Wygląda na to, że jeszcze trochę nacieszymy się jesienią.

W niedzielę (12 listopada) w Sudetach i na przedgórzu wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, powyżej 700 m n.p.m. przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 4 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W wyższych partiach gór temperatura od -4 do -2 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni; powodować może zamiecie śnieżne.

W poniedziałek (13 listopada) zachmurzenie będzie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Po południu wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna, pomiędzy 5, a 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu miejscami porywisty, z kierunków południowych.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) po południu wystąpią opady śniegu i śniegu z deszczem. Wzrost temperatury od -5 stopni Celsjusza, rano do około jednej kreski powyżej zera wieczorem. Wiatr umiarkowany i dość silny, od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 55 km/h. A po południu nasilający się do bardzo silnego, od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni; powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.