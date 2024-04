Przymrozki, a potem ponad 20 stopni Celsjusza. Oto prognoza pogody dla Wrocławia na nadchodzące dni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla niemal całego województwa dolnośląskiego. Do około godziny 8:00 rano w piątek (26 kwietnia) meteorolodzy przewidują przymrozki. Temperatura przy gruncie ma spaść do -2 stopni Celsjusza. Do tego na czwartek (25 kwietnia) IMGW ostrzega Wrocław i okoliczne powiaty przed burzami.