Włodkowica jak przedwojenna Wall Strasse. Na sklepach niemieckie szyldy rodem z Breslau. Filmowcy wrócili do Wrocławia!

Ulica Włodkowica we Wrocławiu to kolejne ulubione miejsce filmowców. Będą tam kontynuowane prace na kryminalnym serialem, którego akcja toczy się w latach 30. XX wieku. Za najnowszą produkcję odpowiada warszawski oddział ATM Grupa, który zdradził kilka szczegółów nt. projektu. Jednak tytułu dalej nie znamy, tak jak i daty premiery.

Wrocławianie już wcześniej mogli zobaczyć filmowców i przedwojenną scenografię na ulicach Wrocławia. Najbardziej w oczy rzucały się czerwone, hitlerowskie flagi ze swastykami.

- Z uwagi na szczególne tło historyczne serialu (nazistowskie Niemcy lat 30. XX wieku), w przestrzeni miasta powstaną plany scenograficzne, uwzględniające określone znaki i symbole. Charakterystyczne dla danego okresu historycznego, których nie należy w żaden sposób interpretować dosłownie – mówi Sylwia Cieślak z ATM.

Zakończyły się już zdjęcia na placu Uniwersyteckim, gdzie do głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego i do ścian kamienic naprzeciwko niego zamontowano atrapy witryn sklepowych. Wcześniej, filmowcy pracowali na ulicy Szajnochy, Ostrowie Tumskim i przy Urzędzie Wojewódzkim. Realizacja następnych zdjęć do serialu zaplanowana jest na ulicy Piłsudskiego (3 maja).