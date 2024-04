Dwie wrocławianki w finale konkursu Miss Polski 2024. Zobaczcie zdjęcia!

26 kwietnia spośród 59 najpiękniejszych kobiet w Polsce wybrane zostały 32 finalistki - po dwie reprezentantki każdego województwa. W finale województwo dolnośląskie będą reprezentować: Kinga Cyran i Dominika Kowalczyk.

Kinga Cyran ma 26 lat i jest wrocławianką. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i aktualnie pracuje w zawodzie. Jej największymi pasjami jest malowanie obrazów i gotowanie, które dają jej wolność wyrażania siebie. Wolne chwile przeznacza na sport, a dokładniej bieganie. Uwielbia zgłębiać tajniki social mediów i tworzyć rolki i różne inne formy wideo. Jej celem jest zainspirować kobiety do bycia liderkami i wpłynięcia na zmiany społeczne. Chciałaby być głosem silnych kobiet. Pragnie pokazać, że tytuł Miss Polski to nie tylko piękno zewnętrzne, ale także mądrość, ambicja i wizja. Planuje założyć fundację pomagającą kobietom doświadczającym przemocy, a obecnie angażuje się w działalność charytatywną oraz udziela pomoc prawnej. Chciałaby wykorzystać swoją determinację i wizję do tworzenia pozytywnych zmian i dawania nadziei na nowy początek.