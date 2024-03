Nielegalne wysypisko w centrum Wrocławia. Nad rzeką Ślęzą składowano odpady komunalne. Do akcji wkroczył prokurator

- Od 2016 roku przeciwko firmie Transpiasko miasto regularnie prowadziło postępowania administracyjne i egzekucyjne nakazujące usunięcie nielegalnie gromadzonych odpadów. Mimo nakładania grzywien, spółka nie zakończyła swojej działalności, nadal łamiąc przepisy ustawy o odpadach. Co więcej, znajdująca się na tym terenie baza transportowa Alfa-Eko (firma uprawniona wyłącznie do transportowania odpadów) wywoziła przy każdej zapowiedzianej przez miasto egzekucji nielegalnie gromadzone śmieci. W końcu w 2018 roku prezydent Wrocławia złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które wówczas, niestety, zostało umorzone (brak znamion czynu zabronionego). W kolejnych latach nieustannie były prowadzone kolejne postępowania administracyjne. Ponieważ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska posiada nowe kompetencje nakładania kar na właściciela, udało się to zastopować – dodaje Gabriela Iwińska.