"Stop wrocławskiej spalarni!". Blisko 1400 podpisów przeciwko zakładowi przetwarzania odpadów

Dlaczego ta inwestycja jest niepotrzebna? Bo "zostaniemy europejską spalarnią śmieci"

Między Pawłowicami a Krzyżanowicami, w sąsiedztwie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia , Fortum planuje budowę elektrociepłowni OdNova, która miałaby spalać paliwo pochodzące z odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania. Do zakładu miałyby trafiać odpady wytwarzane w aglomeracji wrocławskiej. Aktywiści z Wrocławia, Wiszni Małej i Długołęki są wyraźnie przeciwni powstaniu tej instalacji.

- Za chwilę pojawi się globalne pytanie "czym zasilać nasze domy?". Jeśli zrezygnujemy z węgla, a postawimy na spalanie śmieci i osiągniemy maksymalny udział ich spalania w procesie produkcji energii, pojawi się pokusa palenia kolejnych - tych z Zachodu. Możemy wtedy bez akceptacji społecznej i w krótkim tempie przeistoczyć w europejską spalarnię. A to dlatego, że Unia Europejska zakazała eksportu odpadów poza swoje obszary. Wcześniej pozbywała się swoich odpadów w Chinach. Teraz jest potrzeba utylizowania śmieci w granicach Unii, a więc biznes zmierza do tego, żeby nasz kraj i kraje bałtyckie przeobraziły się w europejską spalarnię. My tego nie chcemy - mówi "Gazecie Wrocławskiej" Leszek Kędzior, jeden liderów Komitetu.

1400 podpisów - mieszkańcy przeciw spalarni pod Wrocławiem

W styczniu osoby odpowiedzialne za akcję "Stop wrocławskiej spalarni" złożyły do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dokumenty dot. inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wykreślenia z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami planowanych instalacji do termicznego przetwarzania odpadów w Wiszni Małej i Wrocławiu. We wtorek (12 marca) złożyli ponad 1400 podpisów mieszkańców z okolicy, przeciwnych wybudowaniu spalarni śmieci na tych terenach.

- Ponieważ widzimy, że władze na różnym szczeblu nie chcą się zaangażować, unikają problemu i chcą się pozbyć tzw. "zgniłego jaja", postanowiliśmy działać wielotorowo. Inicjatywa sprowadza się do tego, aby wykreślić z niej instalację, które w obecnym stanie prawnym nie mogą być w niej ujęte. Zarówno studium MPZP dla Wrocławia nie pozwala na budowę spalarni w granicach miasta, jak i w obrębie Biskupice, gdzie Fortum forsuje budowę spalarni. Dlatego też składamy ponad 1400 podpisów pod wnioskiem o zlikwidowanie spalarni Liczymy na to, że Radni Wojewódzcy wezmą pod uwagę głos mieszkańców i wykreślą ww. instalacje z WPGO na najbliższej Sesji - dodaje w rozmowie z nami Leszek Kędzior.

"Śmieci nie podlegają regionalizacji"

- Śmieci nie podlegają regionalizacji. Obecnie Warszawa wysyła swoje odpady do Rzeszowa. To nie jest tak, że śmieci bezpośrednio trafiają do spalarni, ponieważ najpierw są oddzielane i np. przerabiane na RDF, czyli takie "paliwo alternatywne z odpadów". Tak jest w Żaganiu. Śmieci krążą po całej Polsce. Takie miejsca powinny być lokalizowane w rejonach stricte przemysłowych, a nie na obrzeżach miast, w obszarach Natura 2000 lub pod oknami naszych i waszych domów - dodaje nasz rozmówca.

Nie można palić śmieciami w nieskończoność, ponieważ nawet samo Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie "Strategii dla ciepłownictwa do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku” szacuje, że "[...] strumień niezagospodarowanych, palnych odpadów komunalnych, nienadających się do recyklingu będzie wynosił w roku 2034 roku ok. 1,5-1,8 mln ton rocznie". Zdecydowane mniej niż teraz pozwala nam na to infrastruktura.