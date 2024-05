Śląsk w półfinałach nie ma już marginesu błędu. Trener Miodrag Rajković przeprasza kibiców

- To oczywiste, że nie pokazaliśmy swoich możliwości, swojego charakteru. Drugie spotkanie zaczęliśmy dobrze, ale później rywale zmienili ustawienie. Nie dostosowaliśmy się do tego. To miało wpływ na naszą obronę. Straciliśmy prowadzenie, a później trudno było wrócić do meczu - powiedział Saulius Kulvietis, litewski silny skrzydłowy Śląska.

W trakcie meczu kamery Polsatu wychwyciły wypowiedź wyraźnie poirytowanego Miodragra Rajkovicia. - Posłuchaj mnie, to ja jestem twoim trenerem, nie ty! - krzyczał szkoleniowiec Śląska do jednego z zawodników. - Dzielcie się piłką. Dzielcie się pieprzoną piłką! - mówił tym razem już do wszystkich członków wrocławskiej drużyny.