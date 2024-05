Wielokrotni mistrzowie i wybitni trenerzy – oto największe legendy koszykarskiego Śląska Wrocław

Śląsk to najbardziej utytułowany polski klub koszykarski – 18-krotnie sięgał po mistrzostwo Polski. Barwy WKS-u reprezentowało wielu wybitnych koszykarzy i trenerów. Trudno porównać osiągnięcia drużyn z lat 60. i z przełomu XX i XXI wieku, choć chyba nie ulega wątpliwości, że miano największej klubowej legendy należy do Mieczysława Łopatki. Mieczysław Łopatka. To wieloletni reprezentant Polski i trzykrotny olimpijczyk. Był związany z „Wojskowymi” aż przez cztery dekady – jako lider poprowadził WKS do pierwszego mistrzostwa kraju w dziejach klubu (1965), zaś do 1972 roku zdobył z nim dziewięć medali. W 1976 roku został trenerem Śląska, który za jego dwóch kadencji (1976–1982, 1991–1994) wywalczył 13 trofeów drużynowych.