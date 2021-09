Ruszyła budowa wielkiego centrum handlowo-biznesowego pod Wrocławiem

Dzięki przeszklonej elewacji frontowej, obiekt ma pełnić również funkcję wystawową. Przestrzeń biurowa dostępna będzie w w maksymalnie dwunastu modułach od 284 mkw min do 2 334 mkw. każdy. Nowe centrum to także w przyszłości nowe miejsca pracy, choć to ile ich powstanie będzie zależało od firm, które rozpoczną swoją działalność na terenie centrum.