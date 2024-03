Forum Seniora we Wrocławiu. Specjaliści pokazali, jak zadbać o zdrowie i dobrą kondycję ZDJĘCIA Bożena Kończal Jarosław Jakubczak

W środę (20 marca) we Wrocławiu odbyło się Forum Seniora. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Gazetę Wrocławską, specjaliści doradzali, jak w każdym wieku zadbać o zdrowie i dobrą kondycję. Ale to tylko część atrakcji, jakie przygotowaliśmy w tym dniu. Seniorzy jak zawsze nie zawiedli i licznie przybyli do hotelu Scandic. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć. Zobaczcie!