Tak się zmieni hotel Wieniawa we Wrocławiu. Zobacz wizualizacje

Wyłoniona w konkursie koncepcja przebudowy bliźniaczych hoteli, to dzieło biura architektonicznego Emkaa Architekci (wizualizacje prezentujemy w załączonej galerii). Zakłada ona zmodernizowanie istniejącej bryły hotelu oraz wnętrz w charakterze dopasowanym do marki Four Points by Sheraton. Prace przygotowawcze zostały już rozpoczęte, a większość działań związanych z projektowaniem zaplanowano jeszcze w tym roku. Pracownia ma na swoim koncie między innymi realizację dwóch hoteli należących do Polskiego Holdingu Hotelowego - Moxy Poznań Airport i Moxy Katowice Airport.