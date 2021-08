Rusza przebudowa ruchliwego skrzyżowania we Wrocławiu

NOWE To świetne wojowniczki, okrutne skrytobójczynie, skuteczne kamikadze i doskonałe rolniczki, czyli niezwykła opowieść o mrówkach

Zjadają warzywa z przydomowych grządek, osiedlają się w naszych domach wbrew woli gospodarzy, częstują się ludzkimi zapasami – mrówki spędzają w tym roku sen z powiek wielu Dolnoślązakom. Jak je skłonić je do wyprowadzki? – One nie są wektorami jakichkolwiek chorób. Te, które mamy w domach, nawet nie mają żądeł – one boją się nas bardziej niż my ich. Moim zdaniem nie ma żadnego powodu, by je eksmitować – przekonuje myrmekolog, dr Sebastian Salata, adiunkt z Zakładu Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego w rozmowie z Maciejem Sasem