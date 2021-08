Remont mostu Zwierzynieckiego może się rozpocząć. ZDiUM podpisał umowę z wykonawcą

- Zadbamy o elementy konstrukcyjne, zarówno stalowe, jak i kamienne. W ramach prac oczyścimy, wzmocnimy i uzupełnimy ubytki kamienne wieżyc - secesyjnych cokołów z czerwonego piaskowca, naprawimy powierzchnie przyczółków, odtworzymy powłoki antykorozyjne wszystkich elementów stalowych, naprawimy balustrady oraz dokonamy renowacji stylowych, ozdobnych lamp przymocowanych do konstrukcji mostu. W ramach tych prac odtworzona zostanie również zabytkowa tablica z brązu w języku niemieckim, upamiętniająca zakończenie budowy mostu Zwierzynieckiego w 1655 r., która zostanie uzupełniona o nową tablicę z tłumaczeniem w języku polskim - informuje rzeczniczka ZDiUM-u Klaudia Piątek.

Most Zwierzyniecki to jeden z najstarszych mostów we Wrocławiu. Informacje o drewnianej przeprawie w tym miejscu pochodzą z 1655 r. Most w obecnym kształcie został wybudowany 122 lata temu, a ostatni remont był zrobiony w roku 1989. Most ma 62 metry długości, 22 metry szerokości. Jezdnia ma szerokość 10 metrów, a chodniki po 5,9 metra szerokości. Przetarg na remont wygrało konsorcjum firm Probudowa i Rotomat. Prace będą kosztowały 9,4 mln zł.

Jak zapewnia Klaudia Piątek, uciążliwość remontu dla mieszkańców zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. - ZDiUM zakłada przeprowadzenie prac remontowych przy utrzymaniu ruchu samochodowego, tramwajowego i pieszego jedynie z pewnymi ograniczeniami - mówi Piątek.