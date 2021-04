Przebudowa Sądowej coraz bliżej. Zwężą jezdnię pod trasę rowerową

W przetargu na realizację tej inwestycji wystartowało konsorcjum Rotomatu i Elektrotimu oraz firma Brukpol. Obie zmieściły się w zaplanowanym przez Wrocławskie Inwestycje budżecie.

Wybrany wykonawca, którego powinniśmy poznać w najbliższych dniach, będzie musiał zaprojektować nową trasę rowerową, a także wybudować ją. Tutaj zła wiadomość dla kierowców, w ramach przebudowy zlikwidowane zostaną dwa fragmenty pasów ruchu na Sądowej, po których obecnie jeżdżą auta. Droga rowerowa prowadząca wzdłuż fosy miejskiej promenadą Staromiejskiej będzie poprowadzona dalej na ulicy Krupniczej.

Duże zmiany w organizacji ruchu na Sądowej

Zlikwidowany zostanie oddzielny pas ruchu dla samochodów skręcających w prawo w Podwale w kierunku placu Orląt Lwowskich. Z wewnętrznego pasa, dotychczas przeznaczonego do jazdy na wprost i w lewo, samochody będą mogły jechać we wszystkich kierunkach. Z Krupniczej będzie możliwy przejazd dla rowerów na wprost przez Podwale. Następnie dwukierunkowa droga rowerowa poprowadzi po obecnym chodniku po stronie budynku adwokatury wzdłuż Sądowej. Chodnik zostanie przesunięty do budynków, a od drogi rowerowej będzie go oddzielał pas zieleni. Przejście dla pieszych przez ul. Sądową przed skrzyżowaniem z ul. Świebodzką znajdzie się po drugiej stronie skrzyżowania. Tam też będzie wybudowany przejazd dla rowerów.