Problem mienia żydowskiego zjednoczył Polaków. I słusznie

Od razu powiedzmy, że jest to jedna z nielicznych spraw, co do których zasadniczo zgadzają się u nas rządzący, opozycja, jak i zwykli obywatele. Od zakończenia wojny minęło 76 lat, od zmiany ustroju w Polsce – 32 lata, więc jest oczywiste, że żądania wysuwane przez państwo Izrael lub organizacje występujące w imieniu wywłaszczonych są grubym nadużyciem. I takie stanowisko wobec ich nacisków nie ma nic wspólnego z rzekomo typowym dla Polaków antysemityzmem. Znamienne, że opozycyjny polityk, Radosław Sikorski, wywalił bez ogródek, że nasz rząd powinien wystawić weksel i niech Izrael pofatyguje się po pieniądze do... Berlina (skoro Niemcy odmawiają nam reparacji wojennych).

W tej sprawie takie samo zdanie mają nawet ci, którzy – jak Jan Śpiewak – są dumni z żydowskich korzeni. Przypomnijmy, że Śpiewak zasłynął z wywlekania na światło dzienne przekrętów związanych z reprywatyzacją kamienic w Warszawie, czego także pośrednio dotyczy wspomniana na początku nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego.

Warto wspomnieć, że nie byłoby afer z kamienicami i dzisiejszego zamieszania, gdyby w 2001 r. Aleksander Kwaśniewski nie zawetował przyjętej przez Sejm ustawy reprywatyzacyjnej, która była próbą rozwiązania tego skomplikowanego problemu. To był fatalny błąd ówczesnego prezydenta, który od czasu do czasu lubił podlizać się lewicowemu elektoratowi, lekceważąc interes państwa.

Teraz Izrael protestuje, Ameryka go wspiera. A my? Musimy po prostu wytrzymać i nie ulec tym naciskom.