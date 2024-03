Prezydent Sutryk wydał decyzje zakazujące organizacji protestów rolników we Wrocławiu. Co na to mieszkańcy? Nadia Szagdaj

W poniedziałek 18 marca, Jacek Sutryk odniósł się do planów rolników, którzy zamierzają powtórzyć protest we Wrocławiu. - Wydałem cztery decyzje zakazujące organizacji protestów rolniczych - czytamy w mediach społecznościowych włodarza. Co na to wrocławianie i jak te decyzje motywuje sam włodarz?