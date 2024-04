Ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym nie otrzymują we Wrocławiu paszportów. Będą musieli wyjechać na wojnę? Aneta Kolesińska

We wrocławskim punkcie paszportowym mężczyźni w wieku 18 - 60 lat nie mogą odebrać paszportów. Początkowo konsulat tłumaczył się przerwą techniczną i błędem w systemie, jednak sam Minister Spraw Zagranicznych zabrał w tym temacie głos. Aneta Kolesińska / Polska Press Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Od kilku dni Ukraińcy mieszkający we Wrocławiu z obawą oblegają punkt paszportowy. Konsulat we Wrocławiu wstrzymał przyjmowanie wniosków od mężczyzn w wieku 18-60 lat. Choć wielu uważa, że to skutki decyzji władz Ukrainy dotyczących mobilizacji wojskowej, urząd podaje inną przyczynę. Jaką?