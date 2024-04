Festiwal Dobrych Gospodarzy kolejny raz zachwycił. Brzydka pogoda nie przeszkodziła. Był pokaz mody, barmańskie show i planetarium [ZDJĘCIA]

Dla dzieci przygotowano warsztaty z robienia wianków, gier planszowych, układania balonów. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił w pracowni ceramicznej, a także stanąć oko w oko z drapieżnymi ptakami – jastrzębiem i sowami, trzymając je na ręce.

Dużą popularnością cieszyły się pokazy w mobilnym planetarium, kilkunastometrowa ścianka wspinaczkowa, czy przejazd zabytkowym autobusem tzw. "ogórkiem".

Bardzo charakterystycznym punktem programu była wystawa zabytkowych rowerów wraz z pokazem mody z lat 30. Stowarzyszenie aż z Zabrza zaprezentowało najciekawsze stroje sprzed prawie 100 lat. Większość to oryginały.

Najmłodsi uczestnicy festiwalu korzystali z warsztatów z bezpiecznego obcowania z psami. Do dyspozycji był grill, plac zabaw. Lokalni wystawcy proponowali swoje produkty – m.in. kosmetyki czy miód.

- Taki festiwal to raj dla rodzin ze względu na mnogość atrakcji. Co ważne, nie są to puste rozrywki, ale bardzo pouczające stanowiska. Prace manualne, gry planszowe i sprawnościowe. Praktycznie wszystkie punkty programu były dla dzieci niezwykle rozwojowe. Widać, że organizatorzy mają to przemyślane. Do tego pyszne jedzenie i rodzinna atmosfera. Ci, którzy zostali w domu z powodu pogody, mogą żałować – mówi p. Jadwiga Marciniak, która przyjechała z Wrocławia.