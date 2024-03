Protest rolników pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. Straty na ponad 100 tysięcy złotych OPRAC.: Karolina Kwiatek

Dolnośląscy rolnicy oblali urząd wojewódzki czerwoną farbą, obrzucili go jajami, a przed samym wejściem do budynku podpalili opony. To w ramach protestu, który odbył się 15 lutego 2024 roku. Teraz urząd wystawia rachunek na ponad 100 tysięcy złotych i składa zgłoszenie do służb.