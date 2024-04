Powyborczy bałagan we Wrocławiu. Kampania samorządowa się skończyła, a plakaty wyborcze wciąż wiszą. Kto je sprzątnie?

Wrocławianie nie lubią oklejonego miasta

- Ledwo, co odetchnęliśmy po długiej i męczącej kampanii wyborczej do sejmu i senatu. Teraz mieliśmy kolejną kampanię wyborczą, tym razem do samorządów. I znów to samo, każdy przystanek i każdy słup obwieszony tymi plakatami i banerami. Chociaż wszyscy mieli swoje powody do rozwieszania tych plakatów, teraz nadszedł moment, aby zadbać o nasze otoczenie i posprzątać po sobie. Wiele osób jest już zmęczonych obecnością twarzy polityków w mediach i za każdym rogiem w mieście. Kampania się skończyła i zaczynamy odczuwać przesyt – pisze pan Mikołaj z Gądowa w liście do redakcji Gazety Wrocławskiej.

ZDiUM zwraca się do kandydatów i komitetów: usuwajcie materiały wyborcze

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu apeluje do wszystkich kandydatów i ich komitetów o usuwanie materiałów wyborczych. Jeśli nie zrobią tego w wyznaczonym terminie, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 20 złotych do 5000 złotych.

- Zwracamy uwagę, że materiały wyborcze już nie spełniają swojej funkcji, a wiele z nich jest uszkodzonych i może stwarzać zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Jeśli komitety nie zastosują się do kodeksu wyborczego i w ciągu 30 dni nie usuną swoich materiałów, muszą liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi przez kodeks wyborczy - mówi Tomasz Jankowski, rzecznik ZDiUM.

Dotyczy to głównie budynków, obiektów i latarni należących do skarbu państwa i miasta. Jeśli komitety i kandydaci nie zastosują się do przepisów, to miasto na ich koszt zajmie się sprzątaniem. Służby miejskie nie mają jednak wpływu na plakaty wiszące na prywatnych płotach czy posesjach.

Co do zasady czas na posprzątanie po sobie plakatów i banerów to 30 dni. W wyborach samorządowych jest jeszcze druga tura. Mimo to kandydaci, którzy wezmą w niej udział, nadal będą zobowiązani do 7 maja usunąć swoje materiały wyborcze z ulic.