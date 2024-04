II tura wyborów samorządowych we Wrocławiu. Sprawdź jak i gdzie głosować. Przygotowaliśmy instrukcje wyborczą

Mimo, że głosowanie w wyborach samorządowych odbyło się 7 kwietnia, to są jeszcze gminy, gdzie odbędzie się druga tura. W niej wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. We Wrocławiu zmierzą się Izabela Bodnar i Jacek Sutryk .

Zasady głosowania w wyborach samorządowych

Jak poprawnie zagłosować?

Aby nasz głos był ważny należy postawić znak "X" przy nazwisku tylko jednego kandydata . Instrukcja wyborcza znajduje się na dole karty do głosowania. Na każdej otrzymanej karcie należy postawić tylko jeden "X". Postawienie go przy dwóch kandydatach na karcie unieważni głos .

Znajdź swój lokal wyborczy we Wrocławiu

Wrocławianie swoje głosy oddadzą w 301 lokalach wyborczych i 29 dodatkowych (szpitale i więzienia) . Te wyznaczane są dla danego obwodu do głosowania, składającego się z kilku ulic. Głosować będziemy w tym obwodzie, który odpowiada naszemu adresowi zameldowania lub zamieszkania . Co do zasady, granice obwodów nie naruszają granic osiedli. Jednak na Brochowie i Bieńkowicach czy na Świniarach i Lipie Piotrowskiej, wyznaczono wspólne lokale wyborcze.

Cisza wyborcza przed drugą turą

Podobnie jak w przypadku pierwszej tury, to w ponownym głosowaniu obowiązuje także cisza wyborcza. I to na terenie całej Polski, a nie tylko w miastach, gdzie do wyboru włodarza potrzebna jest dogrywka. Podczas ciszy zabrania się wszelkiej agitacji wyborczej. Za jej złamanie kodeks wyborczy przewiduję karę grzywny od 50 złotych do 5 tysięcy.