Potężne inwestycje przy węźle Kąty Wrocławskie. Gargantuiczne hale rosną jedna po drugiej. Zobacz zdjęcia

W 2023 roku dużą inwestycję, tuż pod Kątami Wrocławskimi (pomiędzy drogą do Nowej Wsi Kąckiej i jezdnią A4 do Legnicy), zaczął Deweloper 7R. Firma specjalizująca się w budowie magazynów kończy tam budować 7R Park Wrocław West II. Ogromna hala logistyczno-produkcyjna zostanie przeznaczona na wynajem. Choć jeszcze nie wiadomo, jaka firma się tam ulokuje, można założyć, że oznacza to nowe miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców. Powierzchnia logistyczna oraz produkcyjna tego magazynu wyniesie aż 44 tys. mkw.

Obiekt 7R Park Wrocław West II, który ma być oddany oficjalnie w II kwartale tego roku, robi wrażenie, ale po drugiej stronie autostrady A4 powstał niemal równolegle gigant większy od niego! To hala o powierzchni ponad 79,4 tys. mkw., która powstała powstanie na zlecenie ECE Work & Live. Niemiecka firma ECE, potentat na rynku nieruchomości logicznych, wybrał okolice Wrocławia na swój pierwszy międzynarodowy projekt logistyczny. Pod nową halę, przy której trwają już zaawansowane prace, kupiono teren o powierzchni aż 15 hektarów. Znajduje się on w bezpośredniej bliskości wspomnianej już stacji BP oraz Shell, przy drodze prowadzącej od węzła A4 do Mietkowa. Tutaj również można się spodziewać kilkuset nowych miejsc pracy, a przewidywany termin oddania do użytku, to podobnie jak w przypadku poprzedniej opisywanej inwestycji - II kwartał tego roku.