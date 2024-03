Tragedia na A4 pod Wrocławiem. W wypadku busa i ciężarówki zginęły 3 osoby, 5 zostało rannych. Policja szuka świadków

AKTUALIZACJA, poniedziałek (18 marca), godz. 9

W związku z wypadkiem, do którego doszło w niedzielę (17 marca) na autostradzie A4, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej opublikowała komunikat:

POSZUKUJEMY ŚWIADKÓW WYPADKU - prosimy o pilny kontakt

Prokuratura Rejonowa w Jaworze wraz z Komendą Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej prosi o pilny kontakt świadków tragicznego w skutkach zdarzenia na autostradzie 117 km w kierunku Legnicy w dniu 17 marca około godz 6.20-30. Poszukujemy świadków oraz ewentualnych nagrań zdarzenia osób przejeżdżających w przeciwnym kierunku . Prosimy o kontakt telefoniczny z Dyżurnym KPP tel. 478 722 222 lub 478 722 200.

AKTUALIZACJA, niedziela (17 marca), godz. 16.10

KONIEC UTRUDNIEŃ po tragicznym wypadku na A4 pod Wrocławiem. Jezdnia w kierunku Legnicy jest w pełni przejezdna od godz. 16. Wcześniej, bo ok. godz. 11, odblokowano przejazd jezdnią w stronę Wrocławia. Przypomnijmy, że do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 6:30. Trzy osoby zginęły, pięć zostało rannych.