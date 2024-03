Koszmarny wypadek pod Wrocławiem. Z BMW niewiele zostało, po uderzeniu w drzewo!

Aktualizacja, godz. 11:30

Więcej informacji na temat okoliczności tego wypadku przekazują nam mundurowi. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji relacjonuje: - Podczas manewru wyprzedzania, młody, 22-letni kierowca BMW nie zachował ostrożności. Stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do groźnego wypadku. Najbardziej ucierpiał on sam, z ciężkimi obrażeniami, licznymi złamaniami, trafił do szpitala. Jego pasażerka odniosła lżejsze obrażenia, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do wypadku doszło przed godziną 6 rano w pobliżu skrzyżowania ulicy Wrocławskiej i Akacjowej w Suchym Dworze (gm. Żórawina) pod Wrocławiem. Rozpędzone BMW jadące od strony Wrocławia, na prostym odcinku drogi, z niewyjaśnionych na razie przyczyn, wypadło z jezdni, roztrzaskało się o drzewo i zatrzymało kilkanaście metrów dalej na poboczu. W samochodzie jechały dwie osoby.