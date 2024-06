Pościg policyjny w Siechnicach pod Wrocławiem. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o kradzieże aut

Policjanci z Wrocławia pełniący służbę na terenie Siechnic zauważyli samochód jadący bez tablic rejestracyjnych. Jego kierowca zachowywał się nerwowo. Postanowili zatrzymać pojazd do kontroli, ale kierowca zaczął uciekać. Do zdarzenia doszło 28 maja.

W samochodzie podejrzanego policjanci znaleźli amfetaminę, rower, pęk 15 kluczy do stacyjek samochodów, pilot do bramy oraz paszport wydany na inną osobę. Mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sprawa jest w toku, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.