Poranny armagedon w MPK Wrocław! Awarie torów i taboru, co się tam dziś dzieje?

AKTUALIZACJA

Godz. 14.30

To niestety nie koniec złej passy wrocławskiego MPK. O godzinie 13.30 na wysokości Hutmenu samochód osobowy zderzył się z autobusem linii 126, który jechał w kierunku Wojszyckiej. Pojazd został przestawiony na bok, dzięki czemu tramwaje mogą kursować stałymi trasami.

Godz. 11

Poranne awarie wrocławskiego MPK tuż po otwarciu nowej trasy autobusowo-tramwajowej nie zwiastują niczego dobrego. Wrocławianie zastanawiają się, czy w ciągu kilku godzin można wykorzystać pecha "przewidzianego" na cały miesiąc funkcjonowania komunikacji miejskiej. Niektórzy mieszkańcy porównują emocje z dzisiejszego poranka do wrażeń czysto kinowych.

- Dzień się dopiero zaczyna, aż jestem ciekaw co jeszcze dziś się wydarzy - mówi Łukasz Pudlewski.

- Nie no już wystarczy... kto miał dotrzeć do pracy/szkoły rano ten dotarł... chyba... a jak nie dotarł to jak teraz zacznie wracać to zdąży akurat na obiad - odpowiada Łukasz Romanowski.

- Ktoś tu ewidentnie nie docenia naszego "wspaniałego" MPK. To po prostu jest akcja promocyjna na początek roku szkolnego pt. "Najgorszy koszmar rodzica, spóźniony transport - Jak dowieźć dziecko na czas do szkoły" i mam dziwne przeczucie że to jest part 1. Już nie mogę doczekać się kolejnego odcinka - dodaje Łukasz Pudlewski.