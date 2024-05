Policjanci zorganizowali łapankę "drifterów" w Bielanach Wrocławskich. Rekordzista musi zapłacić 4 tys. złotych

Mundurowi do działań wykorzystali zarówno oznakowane jak i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory.

- Funkcjonariusze tylko jednego z nieoznakowanych patroli przeprowadzili 14 kontroli, nakładając na kierujących mandaty na łączną kwotę ponad 17 tysięcy złotych. Wśród zatrzymanych do kontroli był 25-letni miłośnik szybkiej jazdy, który na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia rozpędził swojego "stuningowanego" mercedesa do prędkości 188 km/h. Kosztowało go to 4 tys. złotych oraz 14 punktów karnych - mówi mł. asp. Rafał Jarząb.