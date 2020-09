Ostrzeżenie pogodowe dla okolic Wrocławia: będą burze i grad. W regionie już grzmi [GDZIE JEST BURZA - 5.09.2020]

Pawel Relikowski / Gazeta Wroclawska

Od godz. 14.30 do 23.30 we wschodniej części Dolnego Śląska spodziewane są burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Dla wschodniej części Dolnego Śląska IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia.