Wypadek na krajowej ósemce niedaleko Kłodzka! Dwa samochody osobowe zderzyły się z ciężarówką, są ranni

Do wypadku doszło około godz. 19 na 25. kilometrze drogi krajowej numer 8 w Szczytnej na Dolnym Śląsku. Zderzyły się tam: ciężarówka i dwa auta osobowe. Według pierwszych informacji, dwie osoby zostały ranne.

- Zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Szczytna otrzymaliśmy tuż przed godziną 19. Na drodze krajowej numer 8 doszło do zderzenia trzech pojazdów, są osoby poszkodowane - powiedział nam Michał Pawlik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. - Autami podróżowały w sumie trzy osoby, poszkodowani zostali kierowcy samochodów osobowych marek: Kia i Volkswagen, jeden z nich to obywatel Czech. Obaj zostali zabrani do szpitala w Polanicy. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało.