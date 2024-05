OOM w sportach halowych. Dolny Śląsk bez medalu w piłce ręcznej. Triumf Wielkopolski

Dziewczyny miały trudną grupę - najpierw przegrały 22:25 z Wielkopolską (przyszłym mistrzem), potem - tylko jedną bramką - okazały się gorsze od Mazowsza (20:21). To był kluczowy mecz w walce o awans do półfinału. Reprezentacja Dolnego Śląska do przerwy przegrywała 8:11. W drugiej połowie udało się dogonić rywalki, ale do zwycięstwa zabrakło. Została rywalizacja o miejsca 5-8 gdzie najpierw ograliśmy Małopolskę 32:26, a potem, po zaciętym meczu, woj. pomorskie 32:31. Na pocieszenie najlepszą obrotową została grająca dla naszego zespołu Lena Mrożek. W finale Wielkopolska wygrała 19:17 z Mazowszem.

Chłopakom z Dolnego Śląska nie pomogło nawet to, że mieli w swoim składzie najlepszego strzelca turnieju Aleksa Kruszelnickiego, który dostał też nagrodę dla najlepszego prawoskrzydłowego. Po minimalnej porażce w fazie grupowej ze Śląskiem 21:22 i zwycięstwie z Mazowszem 19:15 meczem o awans z grupy miało być następnego dnia spotkanie z Małopolską. Niestety - o wygranej zadecydowała jedna bramka (18:19). Walcząc o piąte miejsce młodzi Dolnoślązacy odnieśli dwa pewne zwycięstwa (z woj. lubuskim 46:29, a potem z woj. opolskim 29:20). W finale Wielkopolska wygrała 32:24 z Pomorzem.

Chłopcy grali w Dzierżoniowie, a dziewczęta w Karpaczu.