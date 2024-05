OOM Dolny Śląsk 2024. To już prawie koniec. Tabela medalowa po 18 sportach

Dolny Śląsk do tej pory zdobył 42 medale w tym 15 złotych. W ostatnich dniach do tego dorobku aż trzy złote krążki dopisała Laura Lewińska, młodsza siostra Liliany, która wciąż walczy o olimpijską kwalifikację. Laura na seniorskie igrzyska musi jeszcze poczekać, ale na Olimpiadzie Młodzieży poradziła sobie świetnie - wygrała wszystkie gimnastyczne konkurencje, w których startowała: piłkę, obręcz i wielobój.

Miłą niespodziankę w taekwondo olimpijskim sprawił Marcel Iwański (UKS Warrior Zgorzelec), który stanął na najwyższym stopniu podium w kategorii do 65 kg. Ucieszyło to zwłaszcza miejscowych kibiców, bo zawody rozgrywano w Zgorzelcu.

Rozczarowane turniej siatkarski kończyły reprezentantki Dolnego Śląska. Wymieniano je wśród kandydatek do medalu, ale ostatecznie zajęły czwarte miejsce. Szkoda zwłaszcza meczu półfinałowego, w którym przegrały w tie-breaku z woj. śląskim 15:17. Wcześniej trzecie miejsce zajęli dolnośląscy siatkarze. W decydującym spotkaniu pokonali drużynę reprezentującą woj. łódzkie 2:1 (25:19, 25:27, 15:10).