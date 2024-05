Olimpiada młodzieży: Marcel Iwański sięga po złoto przed własną publicznością

W tegorocznej olimpiadzie startowało sześciu reprezentantów Dolnego Śląska (w różnych kategoriach) w taekwondo, ale tylko Iwański zdołał sięgnąć po medal i to ten z najcenniejszego kruszcu. Jego wygrane były bezsprzeczne. Obie walki wygrywał w dwóch rundach (maksymalnie rozgrywane są trzy).

– Marcel w pewnym sensie kontynuuje rodzinne tradycje. Jego starszy brat uprawiał taekwondo i to z sukcesami, bo sięgał po medale mistrzostw Polski. Jest zaangażowanym zawodnikiem, chce w to iść, a tegoroczne sukcesy tylko go w tym utwierdziły. Kończy właśnie wiek kadeta, teraz będzie bił się z juniorami, więc cały czas musi iść w górę – dodał trener Pawłowski.

Marcel Iwański zdobył medal w taekwondo olimpijskim, ale same igrzyska to na razie bardzo odległa perspektywa. Dość powiedzieć, że w Paryżu Polska nie będzie mieć ani jednego reprezentanta w tej dyscyplinie.

– Jeszcze wiele musi się zmienić, byśmy liczyli się na arenie światowej, a w samych igrzyskach startują udział już tylko najlepsi z najlepszych i sam udział w turnieju olimpijskim to wielkie wydarzenie. Najpierw trzeba być najlepszym w kraju, dostać się do kadry i zacząć osiągać sukcesy na kontynencie. Po to pracujemy, by stawać się coraz lepszymi – podsumował Pawłowski.