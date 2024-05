Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Medal dla siatkarzy z Dolnego Śląska, dziewczyny bez podium

W ostatnich latach chłopcy i dziewczęta z Dolnego Śląska dość regularnie meldowali się w strefie medalowej siatkarskich turniejów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Nic więc dziwnego, że i tym razem wymieniano Dolnoślązaków jako kandydatów do najlepszej czwórki, z lekkim wskazaniem na panie, które w ostatnich latach częściej były w trójce. Tym razem stało się jednak inaczej. Dziewczyny rozjechały się do domów bez medali, a z brązowych krążków cieszyli się chłopcy prowadzeni przez duet trenerski Tomasz Pajor - Rafał Jarząbski.

- Wiedzieliśmy, że to jest grupa z potencjałem. Znam ten rocznik. Od kilku lat jeździliśmy jako UKS Coral Wrocław po Polsce. Graliśmy w turniejach Kindera, jeszcze w czwórkach. Postawiliśmy sobie więc razem z Rafałem Jarząbskim jako cel awans do czwórki - mówi trener Tomasz Pajor, który na co dzień pracuje także we wspomnianym Coralu.

Cóż - niewiele brakowało, by dolnośląska drużyna grała o złoty medal. W półfinale w tie-breaku prowadziła z województwem pomorskim 14:13 przy swojej zagrywce, by ostatecznie przegrać 15:17. - Taki to sport - uśmiecha się Pajor. Zresztą w starciu o brąz z łódzkim też nie było łatwo. Do rozstrzygnięcia również były potrzebne trzy sety. W trzecim Dolnoślązacy przegrywali 6:9 by wygrać 15:10.

- Z pewnością to fajne osiągnięcie tej grupy chłopaków. Cieszy też, że trzech z nich zostało powołanych do kadry Polski rocznika 2010, która zagra w grudniu na Mistrzostwach Europy Wschodniej. Ta trójka to: Kacper Surowiec, Marcel Taratorkin i Karol Piątkowski - wylicza Pajor. Dodamy, że dwóch pierwszych reprezentuje Coral Wrocław, a Piątkowski Chełmca Wałbrzych. W kadrze na OOM dominowali zresztą przedstawiciele tych dwóch klubów. Z Corala było sześciu siatkarzy, a z Wałbrzycha czterech. Skład uzupełniali jeszcze przedstawiciele Watahy Lubin i Bielawianki (po jednym).