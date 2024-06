Startowe stroje polskich lekkoatletów na igrzyska w Paryżu. Ładne? Nie ubiera ich Adidas | ZDJĘCIA

– Z dumą ogłaszamy kontynuację współpracy z marką 4F. To pokazuje jak dobrze układała się nasza dotychczasowa kooperacja oraz jak sprawnie zespół OTCF realizował nasze potrzeby. Obie strony były z niej bardzo zadowolone i to zdecydowanie ułatwiło negocjacje – mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

– Za nami ponad dekada niezwykle udanej współpracy. Cieszymy się, że w nowym kontrakcie nasza pozycja wzrasta do rangi sponsora głównego PZLA. To zasługa całego zespołu 4F, bo obsługa kontraktu dla tak dużej federacji to ogromne wyzwanie. Przedłużenie umowy na kolejne 8 lat stanowi najlepszą rekomendację dla odzieży i akcesoriów 4F, z których korzystają polscy lekkoatleci. Już niedługo zaprezentujemy kolekcję, w której wystąpią w Paryżu. Widziałem ją i moim zdaniem jest piękna – mówi Igor Klaja, prezes OTCF S.A., właściciela marki 4F.

– Zabezpieczamy kontrakt dla PZLA na osiem lat. To bardzo ważne, bo buduje poczucie stabilizacji, także tej finansowej. Istotne jest również to, że polscy lekkoatleci na stadionach świata będą startować w strojach produkowanych przez rodzimego producenta, który zawsze w bardzo indywidualny sposób podchodził do potrzeb związku, sportowców, a także kibiców. To pokazuje też patriotyczny wymiar tej umowy – dodaje Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.