Odnalazła się 12-letnia Anastasija, która zaginęła po wyjściu ze szkoły we Wrocławiu

AKTUALIZACJA:

Niedziela, 12 września

"Cudowna informacja! Anastasija odnalazła się! Ogromne podziękowania dla mieszkańców Wrocławia za liczny odzew i poszukiwania w terenie" - taką informację opublikowało stowarzyszenie "Zaginieni - szukamy Was" na Facebooku.

Dziewczynkę odnalazł pan Tomasz i przekazał pod opiekę rodziców.

Sobota, 11września

Anastasija Belinska ma 12 lat, chodzi do szkoły podstawowej nr 72 przy ul. Trwałej we Wrocławiu. Tam widziano ją po raz ostatni w piątek (10 września). Do chwili obecnej nie wróciła do domu. Dziewczynka ma około 163 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma szare oczy i ciemne, średniej długości włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w niebieskie dżinsy, czarną koszulkę i białe buty sportowe. Miała ze sobą różowo-czarny plecak.

Ktokolwiek posiada informacje o miejscu pobytu Anastasiji, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław Krzyki pod numerem tel. 47 871 16 00 lub numerem alarmowym 112.