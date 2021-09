Przebudowa torowiska tramwajowego do Leśnicy. MPK planuje remont i zamawia projekt

Pierwszy krok do remontu torowiska do Leśnicy. MPK Wrocław szuka firmy, która zrobi projekt remontu torowiska na ul. Kosmonautów. Opracowanie ma dotyczyć 2600 metrów torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Jeżowską do Pętli Leśnica oraz samej pętli.

Planowany remont ma obejmować torowisko, sieć trakcyjną oraz przejścia dla pieszych i przejazdy samochodowe. Remont nie będzie obejmował przystanków tramwajowych. Torowisko ma być zielone - z matami wegetacyjnymi z rozchodnikami - oraz zyskać odwodnienie. MPK zaznaczyło w instrukcji dla projektantów, że konieczna jest inwentaryzacja zieleni oraz pomiar głębokości korzeni drzew rosnących przy torowisku.

Na oferty wykonawców MPK czeka do 1 października. Projektanci będą mieli prawie pół roku na opracowanie dokumentacji. Torowisko ostatnio było remontowane w 2012 roku.