Matura 2024. Arkusze z języka polskiego. PODSTAWA wraz z rozwiązaniami. Sprawdź, co było na egzaminie

Matura 2024: arkusze z języka polskiego - poziom podstawowy

- Stres jest potężny i to pomimo tego, że czuję się znakomicie przygotowana, szczególnie do języka polskiego. Widać tak musi być. Niech już egzamin się rozpocznie - mówi Marysia, jedna z wrocławskich maturzystek.

Egzamin maturalny 2024 - szczegóły

W tym roku do matury przystąpi około 263 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. We Wrocławiu będzie to ok. 6,8 tys. osób.

