Prawy pas zablokowany, lewy pusty. We Wrocławiu nie umiemy jeździć na suwak? Zobaczcie nagranie [FILM]

"Skąd długi korek na prawym pasie, a lewy cały wolny? Czemu nikt nie rozkłada ruchu na dwa pasy? Trzy pasy do jazdy prosto, a jeden całkiem pusty. Dalej zanika, więc wszyscy ignorują, zwiększając korek. Policja kieruje ruchem i jadę do końca pasa, jak mówią przepisy" - komentuje autor nagrania, jakie zostało opublikowane na kanale stop-cham.pl w sieci.

Taki widok we Wrocławiu nie jest rzadkością. Kierowcy, wiedząc, że będą skręcać w lewo, wybierają pas lewy, w prawo - pas prawy. Tyle, że zajmują go kilkaset metrów (a bywa, że kilometrów!) przed skrzyżowaniem. Z obawy, że potem będzie trudniej go zmienić? Czy nie znają zasady jazdy na suwak? Pewne jest jedno: tak tworzą się korki.

Jazda na suwak to obowiązek!

Jazda na suwak polega na tym, by w momentach, kiedy z dwóch pasów robi się jeden, wpuszczać auta z zanikającego pasa na pas główny. Ta metoda pozwala szybko rozładowywać korki. Niestety, wielu polskich kierowców nie potrafi z niej korzystać. Ci włączający się do ruchu nie potrafią zrobić tego płynnie, dojeżdżając do końca pasa, tylko zatrzymują się gdzieś pośrodku i blokują pas. A kierowcy stojący w kolejce na pasie głównym uważają ich za cwaniaków, którzy chcą się wepchnąć (ja stałem, niech on też postoi!), więc blokują im możliwość zmiany pasa.