Wirusolog: Grypa powróci! Czy we wrocławskich aptekach dostępne są szczepionki?

Zbliża się sezon grypowy. W ubiegłym roku wielu chętnym nie udało się zaszczepić przeciw grypie, ponieważ było mało szczepionek. Teraz Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że w sezonie 2021/2022 do Polski trafi prawie 4 mln dawek preparatu. 1,4 mln będzie skierowanych do aptek, gdzie będą sprzedawane na receptę, a 750 tysięcy do zakładów opieki zdrowotnej. Reszta będzie kupiona przez Rządową Agencję Rezerw Materiałowych. Szczepionki będą dostarczane transzami. Pierwsze partie trafił już do aptek, także dolnośląskich. Kolejna pula zapowiadana jest na połowę września.

- Pierwsze partie dotarły już do polskich aptek, w tym również tych na Dolnym Śląsku. Obecnie są to niestety jeszcze śladowe ilości w porównaniu do deklarowanego przez farmaceutów zapotrzebowania. Jako Dolnośląska Izba Aptekarska mamy wiadomości o dostawach od kilku do kilkudziesięciu sztuk na aptekę - informuje prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej Marcin Repelewicz i dodaje, że pacjenci powinni pytać w swojej aptece o dostępność szczepionki.