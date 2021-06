Nowy biskup w Legnicy. To znany duchowny z Wrocławia JEW

Bp Andrzej Siemieniewski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, został dziś oficjalnie ogłoszony nowym biskupem legnickim. Zastąpi odchodzącego na emeryturę bpa Zbigniewa Kiernikowskiego. Andrzej Siemieniewski to profesor nauk teologicznych, a od 2006 roku biskup pomocniczy wrocławski. Na to stanowisko mianował go papież Benedykt XVI. Nie padły jeszcze żadne konkretne daty dotyczące przejęcia diecezji legnickiej przez nowego biskupa.